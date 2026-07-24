Über die Wohnungsbörse der Stadt lassen sich nun auch geförderte Wohnungen der städtischen Gesellschaft Münchner Wohnen tauschen. Das hat das Rathaus am Freitag bekanntgegeben. Die digitale Wohnungsbörse dient Menschen, die eine kleinere oder größere Wohnung suchen und ihre bisherige zum Tausch anbieten. Nun ist laut Rathaus auch der Tausch zwischen zwei geförderten Wohnungen möglich sowie der zwischen einer geförderten und einer frei finanzierten, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Das Wohnungsamt prüfe die Rechtmäßigkeit, wenn eine geförderte Wohnung getauscht wird. Dafür sei ein gültiger Registrierbescheid für geförderte Wohnungen nötig.

Neu in der Wohnbörse sei auch, dass Tauschparteien die notwendigen Unterlagen, die für das Bearbeiten des Tauschantrags nötig sind, in ihrem Profil hochladen können. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): „Wer tauscht, schafft neue Möglichkeiten für sich und andere und hilft dabei, den Wohnraum in unserer Stadt klug zu nutzen.“

Hintergrund ist, dass viele Menschen in Wohnungen leben, die ihnen entweder zu groß sind, weil etwa Kinder ausgezogen sind oder der Partner gestorben ist; oder zu klein, weil Kinder auf die Welt gekommen sind.

Die Wohnungsbörse existiert seit 2023, die Nutzung ist kostenlos. Einen Rechtsanspruch auf einen Wohnungstausch haben Mieter allerdings nicht, darauf weist die Stadt auf der Seite der Wohnungsbörse hin. Die Entscheidung über einen Tausch liegt bei den Vermietern. Nähere Informationen unter wohnungsboerse.muenchen.de.