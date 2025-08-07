Bei der Auslieferung des mutmaßlichen Betrügers Fabrizio S. nach München ist es in Italien zu einer Panne gekommen. „Als die zuständigen bayerischen Polizeibeamten den Beschuldigten absprachegemäß am Flughafen in Catania abholen wollte, konnte der Beschuldigte nicht angetroffen werden“, teilte die Münchner Oberstaatsanwältin Anne Leiding mit.

Fabrizio S. wird verdächtigt, über eine Online-Plattform falsche Wohnungsangebote in München geschaltet zu haben. Er wird wegen mehrfachen Betrugs gesucht. Im Mai wurde er dann in Italien bei einer Polizeikontrolle festgenommen und in ein Gefängnis im sizilianischen Catania gebracht.

Mehr als 100 000 Euro soll der Mann von Interessenten kassiert haben, die sich Hoffnung auf einen schnellen Erfolg auf dem überhitzten Münchner Mietmarkt gemacht hatten. Mehr als 20 Geschädigte hatte die Polizei bereits im März ermittelt. Zwei Schwestern, 22 und 19 Jahre alt, hatten mit ihrer Anzeige den Stein ins Rollen gebrachte. Die beiden berichteten unter Tränen darüber in einem viral gegangenen Video auf der Plattform Tiktok.

Nun sollte Fabrizio S. am 1. August nach Deutschland ausgeliefert werden. Doch als die bayerischen Polizisten ihn am Flughafen in Catania abholen wollten, staunten sie nicht schlecht. Die Haft sei durch die italienischen Behörden ohne Rücksprache mit den deutschen Stellen gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt worden, sagte Leiding.

An seine Meldeauflage hatte sich der Mann allerdings nicht mehr gehalten und erschien auch nicht am Flughafen. Er ist nun wieder flüchtig. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.