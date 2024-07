Von Sebastian Krass

Neuer Ärger im Rathaus: Die Grünen werfen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) einen Boykott der Koalitionsarbeit vor. Zur Klärung von Fachfragen hätten die beiden Fraktionen regelmäßig einen Termin, hieß es. Gemeint sind die Spitzentreffen der Koalition jeden Montagmittag. „Schade nur, dass diese nie Eingang in Herrn Reiters Terminkalender finden“, erklärte der Grünen-Fraktionschef Sebastian Weisenburger am Mittwochnachmittag per Mitteilung.