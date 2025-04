Mindestens zehn Prozent der Kosten sollen bei neuen Gebäude in Zukunft gespart werden, fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Pläne der Verwaltung dazu stoßen nicht nur bei Umweltgruppen auf scharfe Kritik – auch die grün-rote Rathausmehrheit will nun nachbessern.

Von Bernd Kastner

Die Empörung ist laut: „Wir protestieren aufs Schärfste gegen die Rolle rückwärts beim Klimaschutz.“ So ist ein offener Brief zahlreicher Gruppen und Organisationen aus der Klimabewegung überschrieben, gerichtet an den Oberbürgermeister und die Rathausfraktionen. Anlass ist eine Beschlussvorlage für den Stadtrat: Das Planungsreferat will die Neubaukosten städtischer Wohnungen deutlich senken – mit Abstrichen beim Klimaschutz. Es sind Vorschläge, die selbst innerhalb der Verwaltung scharf kritisiert werden. Am Mittwoch soll die Vollversammlung des Stadtrats diskutieren und beschließen. Im Vorfeld haben sich die Spitzen der grün-roten Koalition auf umfangreiche Änderungen verständigt, um negative Klimawirkungen abzuschwächen.