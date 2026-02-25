Es war eine bedeutende Nachricht, die am Freitag sehr überraschend kam: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will den Kurs der Stadt bei der Entwicklung neuer Stadtteile in München ändern. Reiter bricht zwei Wochen vor der Kommunalwahl mit einem zentralen politischen Anliegen seiner eigenen Partei und liegt in dieser Frage nun deutlich näher bei der CSU.