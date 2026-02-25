Es war eine bedeutende Nachricht, die am Freitag sehr überraschend kam: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will den Kurs der Stadt bei der Entwicklung neuer Stadtteile in München ändern. Reiter bricht zwei Wochen vor der Kommunalwahl mit einem zentralen politischen Anliegen seiner eigenen Partei und liegt in dieser Frage nun deutlich näher bei der CSU.
Streit um SEM-GebieteWie geht es jetzt mit den Plänen für Tausende Wohnungen am Stadtrand weiter?
Lesezeit: 4 Min.
Überraschend will OB Reiter das bisherige Planungsverfahren für Siedlungsgebiete im Nordosten und Norden Münchens beenden. Welches Modell nun schnelleren Wohnungsbau bringen soll, und was Kritiker befürchten. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Sebastian Krass
SZ-Wahlcheck für München:Machen Sie den Test: Welche Partei passt zu Ihnen?
34 Fragen zum Durchklicken – und am Ende ein Ergebnis: Mit dem SZ-Wahlcheck finden Sie heraus, welche Partei bei der Kommunalwahl in München Ihrer Meinung am nächsten kommt.
Lesen Sie mehr zum Thema