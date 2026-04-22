Anfangs knüpft Elisabeth Merk, wie es sich gehört, an die lobenden Worte ihrer Vorredner an. Immerhin waren darunter auch ein Minister und eine Bürgermeisterin. Die Münchner Stadtbaurätin spricht bei dieser Feierstunde zu einer Grundsteinlegung also von einem „Stadtblock, der verantwortungsvoll entwickelt wird, was den Denkmalschutz und den Umgang mit dem Gebäudebestand angeht“. Sie lobt, dass hier ein Areal geöffnet wird, „das lange nicht offen war“.