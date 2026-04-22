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ImmobilienmarktInvestor feiert Büro-Neubau in München – aber wo bleiben die Wohnungen?

Lesezeit: 4 Min.

Die Simulation zeigt das Büro-Neubauprojekt „Heaven“ im Münchner Stadtteil Neuhausen. Rechts im Bild zu sehen ist die Nymphenburger Straße, mit Blick in Richtung Innenstadt.
Die Simulation zeigt das Büro-Neubauprojekt „Heaven“ im Münchner Stadtteil Neuhausen. Rechts im Bild zu sehen ist die Nymphenburger Straße, mit Blick in Richtung Innenstadt. Simulation: Rock Capital Group

Das Unternehmen Rock Capital schafft im Stadtteil Neuhausen 1000 neue Arbeitsplätze und bekommt dafür viel Lob. Aber bei den mehr als 1500 Wohnungen, die die Firma seit Jahren bauen dürfte, geht wenig voran. Stadtbaurätin Merk macht nun Druck.

Von Sebastian Krass

Anfangs knüpft Elisabeth Merk, wie es sich gehört, an die lobenden Worte ihrer Vorredner an. Immerhin waren darunter auch ein Minister und eine Bürgermeisterin. Die Münchner Stadtbaurätin spricht bei dieser Feierstunde zu einer Grundsteinlegung also von einem „Stadtblock, der verantwortungsvoll entwickelt wird, was den Denkmalschutz und den Umgang mit dem Gebäudebestand angeht“. Sie lobt, dass hier ein Areal geöffnet wird, „das lange nicht offen war“.

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SZ PlusVon Heiner Effern und Sebastian Krass

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