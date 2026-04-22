Anfangs knüpft Elisabeth Merk, wie es sich gehört, an die lobenden Worte ihrer Vorredner an. Immerhin waren darunter auch ein Minister und eine Bürgermeisterin. Die Münchner Stadtbaurätin spricht bei dieser Feierstunde zu einer Grundsteinlegung also von einem „Stadtblock, der verantwortungsvoll entwickelt wird, was den Denkmalschutz und den Umgang mit dem Gebäudebestand angeht“. Sie lobt, dass hier ein Areal geöffnet wird, „das lange nicht offen war“.
ImmobilienmarktInvestor feiert Büro-Neubau in München – aber wo bleiben die Wohnungen?
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Das Unternehmen Rock Capital schafft im Stadtteil Neuhausen 1000 neue Arbeitsplätze und bekommt dafür viel Lob. Aber bei den mehr als 1500 Wohnungen, die die Firma seit Jahren bauen dürfte, geht wenig voran. Stadtbaurätin Merk macht nun Druck.
Von Sebastian Krass
Wohnungsnot in München:Zahl der neuen Wohnungen bricht dramatisch ein
Die Zahl der Fertigstellungen fällt deutlich – und liegt zudem klar unter der Zielmarke der Stadt. Die Opposition spricht von einer „Katastrophe“, die Stadtregierung verweist auf schwierige Bedingungen – und einen anderen Schuldigen.
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