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Finanzierungsbeschluss im StadtratNeun Millionen Euro für das olympische Dorf – München treibt Planung voran

Lesezeit: 3 Min.

Die ins Auge gefassten Flächen im Nordosten sind bisher vor allem landwirtschaftlich geprägt.
Die ins Auge gefassten Flächen im Nordosten sind bisher vor allem landwirtschaftlich geprägt.
Foto: Robert Haas

Die Stadt stellt sich darauf ein, womöglich schon 2036 Gastgeber der Spiele zu sein. Die Politik forciert deshalb den Wohnungsbau im Nordosten – ein heftig umstrittenes Planungsinstrument kommt damit wieder auf die Agenda.

Von Sebastian Krass

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Trotz Haushaltsnot knapp neun Millionen Euro für die Planung eines neuen Stadtteils und des olympischen Dorfs: Nach Jahren in eher gemächlichem Tempo treibt der Stadtrat nun die Entwicklung von Wohngebieten im Münchner Nordosten vehement voran. Mit breiter Mehrheit – gegen die Stimmen von Linken, ÖDP und AfD – hat der Planungsausschuss am Mittwoch beschlossen, in den nächsten vier Jahren insgesamt 8,95 Millionen Euro für weitere Planungskosten bereitzustellen, davon 700 000 Euro für externe Rechtsberatung.

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