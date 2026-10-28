Die Stadt stellt sich darauf ein, womöglich schon 2036 Gastgeber der Spiele zu sein. Die Politik forciert deshalb den Wohnungsbau im Nordosten – ein heftig umstrittenes Planungsinstrument kommt damit wieder auf die Agenda.

Trotz Haushaltsnot knapp neun Millionen Euro für die Planung eines neuen Stadtteils und des olympischen Dorfs: Nach Jahren in eher gemächlichem Tempo treibt der Stadtrat nun die Entwicklung von Wohngebieten im Münchner Nordosten vehement voran. Mit breiter Mehrheit – gegen die Stimmen von Linken, ÖDP und AfD – hat der Planungsausschuss am Mittwoch beschlossen, in den nächsten vier Jahren insgesamt 8,95 Millionen Euro für weitere Planungskosten bereitzustellen, davon 700 000 Euro für externe Rechtsberatung.