Trotz Haushaltsnot knapp neun Millionen Euro für die Planung eines neuen Stadtteils und des olympischen Dorfs: Nach Jahren in eher gemächlichem Tempo treibt der Stadtrat nun die Entwicklung von Wohngebieten im Münchner Nordosten vehement voran. Mit breiter Mehrheit – gegen die Stimmen von Linken, ÖDP und AfD – hat der Planungsausschuss am Mittwoch beschlossen, in den nächsten vier Jahren insgesamt 8,95 Millionen Euro für weitere Planungskosten bereitzustellen, davon 700 000 Euro für externe Rechtsberatung.
Finanzierungsbeschluss im StadtratNeun Millionen Euro für das olympische Dorf – München treibt Planung voran
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Die Stadt stellt sich darauf ein, womöglich schon 2036 Gastgeber der Spiele zu sein. Die Politik forciert deshalb den Wohnungsbau im Nordosten – ein heftig umstrittenes Planungsinstrument kommt damit wieder auf die Agenda.
Von Sebastian Krass
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