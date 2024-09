Wie die Stadt den Wohnungsbau ankurbeln will

Immobilien in München

Von Sebastian Krass

Die Grundidee beschreibt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) so: „Schreiben Sie alles auf, was dabei hilft, dass es endlich schneller geht mit dem Wohnungsbau.“ Darum habe er Stadtbaurätin Elisabeth Merk gebeten. „Und das haben Sie getan“, sagt Reiter zu Merk, die im Planungsausschuss des Stadtrats direkt neben ihm sitzt. Das Ergebnis trägt den Titel „Wohnungsbauoffensive“ und beinhaltet 30 einzelne Maßnahmen, die diesem Bereich, der in einer schweren Krise steckt, wieder neuen Schwung verleihen sollen.