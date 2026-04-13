Dramatischer Einbruch beim Neubau von Wohnungen in München: Die Zahl der Fertigstellungen ist im vergangenen Jahr auf 4348 Wohnungen gefallen. Einen so niedrigen Wert gab es zuletzt in den Jahren 2009 und 2010 – es ist auch nur noch etwa halb so viel, wie die Stadt sich eigentlich vorgenommen hatte.
Wohnungsnot in MünchenZahl der neuen Wohnungen bricht dramatisch ein
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Die Zahl der Fertigstellungen fällt deutlich – und liegt zudem klar unter der Zielmarke der Stadt. Die Opposition spricht von einer „Katastrophe“, die Stadtregierung verweist auf schwierige Bedingungen – und einen anderen Schuldigen.
Von Heiner Effern und Sebastian Krass
Münchner Wohnen:„Man kann den Mietstopp sozial gerecht und sozialverträglich aufheben“
Wie soll man günstige Wohnungen bauen, renovieren und auch noch Klimaneutralität erreichen? Mit dieser schwierigen Frage beschäftigen sich Jörg Franzen und Gabriele Meier. Die beiden komplettieren seit Kurzem die Spitze der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen (MW).
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