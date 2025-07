Bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, ist die zentrale Aufgabe der Münchner Politik. Damit zu scheitern, können sich die Verantwortlichen nicht leisten – auch wenn derzeit intensiv debattiert wird, was die Stadt überhaupt noch finanzieren kann.

Die Wohnungssuche in München könnte in Zukunft noch viel schwieriger werden, als sie ohnehin schon ist. Und Wohnen könnte – in Deutschlands teuerster Stadt – noch einmal deutlich kostspieliger werden, als es schon ist. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, ob, und wenn ja, wie künftig noch sozialer Wohnungsbau entstehen kann. Es geht um Tausende geförderte und preisgedämpfte Wohnungen, die eigentlich in den nächsten Jahren gebaut werden sollen und die wegen der desaströsen Haushaltslage der Stadt auf dem Spiel stehen.