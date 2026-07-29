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Sozialer WohnungsbauAbschied vom Holz, weniger Balkone – wie die Münchner Wohnen beim Bauen sparen will

Lesezeit: 4 Min.

Beim Neubau-Projekt der Münchner Wohnen an der Zschokkestraße in München-Laim sollen 203 Wohnungen entstehen – und das bei reduzierten Baukosten.
Beim Neubau-Projekt der Münchner Wohnen an der Zschokkestraße in München-Laim sollen 203 Wohnungen entstehen – und das bei reduzierten Baukosten. Hild und K

Das städtische Wohnungsunternehmen erprobt bei einem Neubauprojekt in Laim, worauf verzichtet werden kann, ohne dass der Wohnkomfort allzu sehr leidet.

Von Sebastian Krass

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Es sollte ein Stück sozialen Wohnungsbaus nach allen Regeln der Kunst werden: mit Holzhybridfassade, dem extrem strengen Energiestandard EH 40 und schön gestalteten Dachgärten. 203 Wohnungen wollte die städtische Gesellschaft Münchner Wohnen auf diese Weise im Neubauquartier an der Zschokkestraße in Laim errichten. Die Kosten, die dafür eingeplant waren: 6552 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Der Bau einer kompakten 80-Quadratmeter-Wohnung hätte also 524 000 Euro verschlungen.

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