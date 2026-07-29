Das städtische Wohnungsunternehmen erprobt bei einem Neubauprojekt in Laim, worauf verzichtet werden kann, ohne dass der Wohnkomfort allzu sehr leidet.

Es sollte ein Stück sozialen Wohnungsbaus nach allen Regeln der Kunst werden: mit Holzhybridfassade, dem extrem strengen Energiestandard EH 40 und schön gestalteten Dachgärten. 203 Wohnungen wollte die städtische Gesellschaft Münchner Wohnen auf diese Weise im Neubauquartier an der Zschokkestraße in Laim errichten. Die Kosten, die dafür eingeplant waren: 6552 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Der Bau einer kompakten 80-Quadratmeter-Wohnung hätte also 524 000 Euro verschlungen.