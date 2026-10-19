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MünchenWenn sich Wohnungsbau, Wärmewende und neue Bäume gegenseitig im Weg stehen

Lesezeit: 4 Min.

Die Stadt schafft in der Fäustlestraße Platz für Bäume.
Die Stadt schafft in der Fäustlestraße Platz für Bäume.
Foto: Catherina Hess

Ein Ehepaar sieht seine Neubaupläne durch Stadt und Stadtwerke behindert. Das Beispiel zeigt, wie schwierig günstige Mieten, klimafreundliche Fernwärme und mehr Grün zu vereinbaren sind. Bleibt am Ende eines der Ziele auf der Strecke?

Von Sebastian Krass

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Die Fassade zur Straße hin strahlt hell und wirkt noch recht frisch hergerichtet. Ganz ähnlich ist es bei den Fenstern, den Balkonen und dem Anbau im Hinterhof sowie innen im Treppenhaus. Dieses große und mehr als 100 Jahre alte Mietshaus auf der Schwanthalerhöhe, das merkt man schnell, gehört jemandem, der sich darum kümmert. „Wir sind stolz, dass wir es haben und dass wir eine tolle Hausgemeinschaft haben“, sagt Peter Kellringer. Er ist der Eigentümer und bewirtschaftet dieses Gebäude an der Fäustlestraße 7 gemeinsam mit seiner Frau Andrea Kellringer.

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