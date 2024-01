Die Bayerische Hausbau ist offenbar bereit, eine noch unbebaute Fläche in der Messestadt Riem zu verkaufen. Wenn diese an die Stadt geht, könnten Hunderte Wohnungen mit dauerhaft günstigen Mieten entstehen.

Von Sebastian Krass

In München bahnt sich ein großer Grundstücksdeal zwischen der öffentlichen Hand und einem der bekanntesten privaten Immobilienunternehmen an: Die Bayerische Hausbau bietet nach SZ-Informationen der Stadt ein noch unbebautes Grundstück in der Messestadt Riem zum Kauf an.