Reichster Deutscher kauft 320 Wohnungen in München – zu Rekordpreis

Von Sebastian Krass

Es ist der wohl teuerste Wohnungsverkauf in der Geschichte München: Die Bayerische Hausbau hat 320 Mietwohnungen an der Welfenstraße, im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Gelände der Paulaner-Brauerei, für 264,5 Millionen Euro an Tochterunternehmen der Kühne Holding AG verkauft. Das ergibt sich aus den Grundbuchakten zu den Grundstücken.