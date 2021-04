Von Julian Limmer

Samira, die eigentlich anders heißt, ist seit einem Jahr auf der Suche, doch gefunden hat sie nichts. Zumindest nichts Dauerhaftes. Ihr Wunsch nach einem festen Zimmer in München bleibt vorerst nur ein Wunsch. Sie lebt zur Untermiete in Wohnheimen. Hat die 29-jährige Studentin einfach nur Pech? Oder was macht sie falsch?

Denn eigentlich müsste die Corona-Pandemie doch zu einer Entspannung auf dem studentischen Wohnungsmarkt geführt haben. Vorlesungen, Seminare und Kurse finden nur noch online statt - von wo aus jemand sie verfolgt, ist eigentlich egal. Außerdem bleiben viele Austauschstudenten zurzeit in ihren Heimatländern, das Erasmus-Semester in München fällt aus. Das müsste doch im Umkehrschluss bedeuten: Weniger Konkurrenz für die hiesigen Studenten.

Doch ist es dadurch wirklich einfacher geworden, ein erschwingliches Zimmer in München zu finden? Oder sind an anderer Stelle sogar Angebote weggebrochen? Ich habe beim Münchner Studentenwerk und beim Moses Mendelssohn Institut in Berlin nachgefragt, wie sich Preis und Angebot während der Pandemie entwickelt haben. Soviel vorweg: Es bleibt schwierig (mit SZ Plus lesen).

DER TAG IN MÜNCHEN

446 Euro monatlich - zu wenig für die teure Großstadt Die Pandemie verschärft die Situation von Hartz-IV- und Sozialhilfeempfängern in München. OB Reiter drängt bei der Bundesregierung auf eine Anhebung der Regelsätze. Zum Artikel

Kardinal Marx verzichtet auf Bundesverdienstkreuz Opferverbände hatten zuvor gegen die geplante Auszeichnung des Kardinals protestiert. Marx' Rolle bei der Vertuschung von Missbrauchsfällen sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es von ihnen als Begründung. Zum Artikel

Wie ein Röntgen-Roboter Ärzte und Patienten entlasten soll Im Klinikum München Süd gibt es jetzt einen Roboter, der verletzten Patienten viele Schmerzen ersparen kann. Den Ärzten in der Radiologie eröffnet das Gerät ganz neue Möglichkeiten für Untersuchungen. Zum Artikel

Milliardenprojekt am Ostbahnhof Der Mediaworks-Komplex an der Rosenheimer Straße hat neue Eigentümer, die genannte geplante Investitionssumme ist hoch. Damit könnte die Zeit des großflächigen Leerstands bald vorbei sein. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

