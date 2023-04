Von Sebastian Krass

Sie will grundsätzlich Wohnungen kaufen und sie ist solvent - auch in Zeiten der Immobilienkrise: Diese Faktoren haben der Stadt München ein ungeahntes Interesse von privaten Immobilieneigentümern eingebracht. Etwa 60 Kaufangebote habe die Stadt derzeit vorliegen, "Tendenz steigend", so teilt es eine Sprecherin von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) auf Anfrage mit. Zum Vergleich: Bisher hatte die Stadt "maximal fünf Kaufangebote pro Jahr, im Durchschnitt aber weniger". Der aktuelle Ansturm ist mehr, als die Stadt bei aller Kaufbereitschaft stemmen kann, schon die genaue Prüfung all dieser Angebote würde die Verwaltung überfordern.