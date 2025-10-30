Zum Hauptinhalt springen

Sozialgerechte BodennutzungFür München stehen Tausende bezahlbare Wohnungen auf dem Spiel

Lesezeit: 5 Min.

In München wird immer weiter gebaut, die Sobon – die sozialgerechte Bodennutzung – sorgt dafür, dass auch bezahlbarer Wohnraum dabei entsteht.
In München wird immer weiter gebaut, die Sobon – die sozialgerechte Bodennutzung – sorgt dafür, dass auch bezahlbarer Wohnraum dabei entsteht. (Foto: Heinz Gebhardt/Imago)

Mit der Sobon-Regelung schuf die Stadt jahrzehntelang günstigen Wohnraum. Doch nun ist sie in Gefahr. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Anna Hoben und Sebastian Krass

Mit dem Instrument der sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) schafft die Stadt zusammen mit privaten Investoren seit drei Jahrzehnten günstigen Wohnraum. Nun steht die Regelung wegen der städtischen Finanznot auf dem Spiel – und damit Tausende bezahlbare Wohnungen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

