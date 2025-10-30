Mit der Sobon-Regelung schuf die Stadt jahrzehntelang günstigen Wohnraum. Doch nun ist sie in Gefahr. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mit dem Instrument der sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) schafft die Stadt zusammen mit privaten Investoren seit drei Jahrzehnten günstigen Wohnraum. Nun steht die Regelung wegen der städtischen Finanznot auf dem Spiel – und damit Tausende bezahlbare Wohnungen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.