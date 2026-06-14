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Trend auf dem ImmobilienmarktLeerstehende Luxuswohnungen

Lesezeit: 4 Min.

Privatpool in bester Lage: Obwohl das Neubau-Angebot an der Ickstattstraße Herausragendes bietet, findet sich seit mehr als zwei Jahren kein Käufer.
Privatpool in bester Lage: Obwohl das Neubau-Angebot an der Ickstattstraße Herausragendes bietet, findet sich seit mehr als zwei Jahren kein Käufer. Stephan Rumpf

Die Preise für Neubauwohnungen in München sind in den vergangenen Jahren gesunken, für Angebote im gehobenen Segment finden sich nicht mehr so leicht Käufer. Warum das für Investoren und Banken zum Problem werden kann.

Von Sebastian Krass

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Einige Vorteile haben dieser private Pool auf dem Dach und die dazugehörige Wohnung zweifellos. Man kann dort zum Beispiel im Wasser liegen und das Gefühl genießen, mitten in München – drei Fußminuten zur Isar und fünf zum Gärtnerplatz – und zugleich im Hinterhof halbwegs abgeschirmt vom Trubel im Viertel zu sein. Platz genug zum Leben sollte die Wohnung auch bieten mit ihren 362 Quadratmetern über zwei Stockwerke.

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