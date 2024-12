So viel Platz für günstige Wohnungen wie noch nie

Die Stadt will Genossenschaften zehn Baufelder für mehr als 1000 Einheiten anbieten. Wo diese entstehen sollen – und warum die Bauherren bei aller Euphorie gleich mehrere Risiken fürchten müssen.

Von Sebastian Krass

Neuer Platz für genossenschaftlichen Wohnungsbau – und zwar so viel wie nie zuvor: Nach jahrelanger Pause wird die Stadt im kommenden Jahr wieder Grundstücke für Genossenschaften und Wohnprojekte vom Typ „Mietshäuser-Syndikat“ ausschreiben. Das hat das Planungsreferat am Montag in einem Pressegespräch zu anstehenden Großprojekten im Jahr 2025 bekanntgegeben.