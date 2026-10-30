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Ungewöhnliches Neubau-Konzept35 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete – ein Projekt, das Fragen aufwirft

Lesezeit: 5 Min.

Im November 2022 verabschiedete der Stadtrat den Bebauungsplan und schuf so das Baurecht.
Im November 2022 verabschiedete der Stadtrat den Bebauungsplan und schuf so das Baurecht.
Foto: Robert Haas

Ist es gut für den Münchner Wohnungsmarkt, wenn private Investoren Wohnungen dieser Art schaffen? Was sich hinter der Erstvermietungsgarantie und einem Mietpool in den „Hofmann-Höfen“ verbirgt.

Von Sebastian Krass

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Auf jeden Fall ist es ein großer erster Aufschlag: 372 neue Wohnungen für München, die jetzt entstehen und die nur der Anfang eines viel größeren Projekts sind. Und wie in diesem Metier üblich, schwärmen die Makler in höchsten Tönen von den Wohnungen, die sie verkaufen sollen: „Hervorragende Anbindung“ und „modernes Wohnen mit einer attraktiven Investmentchance“, heißt es auf der Homepage der SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH (SIS), einer Tochterfirma der Stadtsparkasse. „Vollmöblierte City-Appartements im Herzen von Sendling“, auch das war dort zu lesen. Eine geografisch freisinnige Information.

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SZ PlusVon Jonas Jetzig, Julia Kraus und Katja Schnitzler

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