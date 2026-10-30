Ist es gut für den Münchner Wohnungsmarkt, wenn private Investoren Wohnungen dieser Art schaffen? Was sich hinter der Erstvermietungsgarantie und einem Mietpool in den „Hofmann-Höfen“ verbirgt.

Auf jeden Fall ist es ein großer erster Aufschlag: 372 neue Wohnungen für München, die jetzt entstehen und die nur der Anfang eines viel größeren Projekts sind. Und wie in diesem Metier üblich, schwärmen die Makler in höchsten Tönen von den Wohnungen, die sie verkaufen sollen: „Hervorragende Anbindung“ und „modernes Wohnen mit einer attraktiven Investmentchance“, heißt es auf der Homepage der SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH (SIS), einer Tochterfirma der Stadtsparkasse. „Vollmöblierte City-Appartements im Herzen von Sendling“, auch das war dort zu lesen. Eine geografisch freisinnige Information.