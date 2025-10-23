Es gibt keine Atempause, sagt der Immobilienverband IVD: Wer in der Stadt eine neue Wohnung bezieht, muss dafür immer mehr Geld ausgeben. Und auch die Nebenkosten steigen drastisch.

Wenn die Makler des Immobilienvermittlers Gerschlauer aus München meist am Montag um neun Uhr ein Inserat für eine Mietwohnung auf einem der großen Internetportale veröffentlichen, dann wird damit eine Lawine losgetreten. Bis Mittag, so erzählt es Inhaberin Manuela Gerschlauer-Wüstenhagen, gingen bereits mehrere hundert Anfragen ein. „Deshalb nehmen wir das Inserat dann wieder raus. Weil wir die Anfragen gar nicht bewältigen können.“ Vor allem erschwingliche Wohnungen seien „unglaublich gefragt“, sagt Gerschlauer-Wüstenhagen, die betont: „Es ist immer noch so, dass wir alles sofort wegbekommen.“