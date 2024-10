Von Patrik Stäbler

Wären die Mietpreise in München ein Aktienkurs – die Händlerinnen und Händler an der Börse würden sich die Papiere gegenseitig aus den Händen reißen. Denn seit Jahr und Tag steigen die Kosten fürs Wohnen in fremden Immobilien unaufhörlich, und daran wird sich so schnell nichts ändern. Das prognostiziert zumindest Stephan Kippes vom Immobilienverband IVD Süd bei der Vorstellung des Marktberichts für Mietobjekte in Bayern. Mit Blick auf durchschnittlich 21,20 Euro je Quadratmeter, die man inzwischen in München für eine Mietwohnung im Bestand bezahlt, sagt der Experte: „Man sieht derzeit nicht die Möglichkeit, dass sich an den steigenden Mieten irgendwas ändert.“ Im Altbau werden 22 Euro pro Quadratmeter kalt fällig, im Neubau sogar 24 Euro.