Die 221 Apartments in Neuperlach kosten 300 Euro warm im Monat - manch ein WG-Zimmer kostet doppelt so viel. Bewerberinnen und Bewerber kommen nach Quoten zum Zug.

Von Patrik Stäbler

Die Blumen in den Beeten sind bereits gepflanzt - ein bunter Farbklecks auf der schmucken Dachterrasse. Drumherum ist es freilich noch ruhig und menschenleer, doch schon bald soll Leben einziehen in dem sechsstöckigen Gebäude am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach. 221 Ein-Zimmer-Apartments - davon zwei rollstuhlgerecht und vier für Alleinerziehende - stehen hier für Auszubildende bereit. Dazu kommen auf jeder Etage ein Gemeinschaftsraum und jene Dachterrasse im sechsten Stock, "die ideal ist zum Grillen und Feiern", sagt Simone Burger, Vorsitzende des Azubiwerks, einem Kooperationsprojekt von Stadt, Kreisjugendring und DGB-Jugend.

Wobei weder die Dachterrasse, so herrlich der Ausblick von hier oben auch ist, noch die Ausstattung der möblierten Zimmer mit Küchenzeile, Bett, Schrank, Tisch und Stuhl sowie einem Bad mit Dusche den besonderen Reiz der 20 Quadratmeter großen Apartments ausmachen. Sondern: ihr Preis. Denn Auszubildende zahlen hier von Mitte April an gerade mal 300 bis 320 Euro Warmmiete pro Monat - mithin die Hälfte dessen, was man für manches WG-Zimmer in München hinblättert.

"Wir sind stolz, dass wir gerade die unterstützen, die mit am schlechtesten an Wohnraum kommen", betont Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Und Azubiwerk-Chefin Simone Burger ergänzt: "Wenn man als Azubi 700 oder 800 Euro verdient und davon 600 Euro für die Mitte hinlegen muss, ist das schwierig."

Aus diesem Grund haben Stadt, ihre Wohnungsbaugesellschaft Gewofag und das Azubiwerk dieses Haus auf den Weg gebracht - als zweites seiner Art nach der Anlage am Innsbrucker Ring. Dort werden 92 Apartments an städtische Azubis sowie an Betriebe vermietet. Diese zwei Gruppen kommen auch im Neubau in Neuperlach in jeweils einem Drittel der Wohnungen zum Zug.

Für die übrigen 71 Apartments können sich - und das ist neu - sämtliche Auszubildende in München direkt beim Azubiwerk bewerben. Somit hätten auch junge Menschen eine Chance, die eine schulische Ausbildung machten, etwa an einer Pflegeschule, sagt Simone Burger. Voraussetzung für eine Bewerbung sei ein Arbeitgeber oder eine Ausbildungsstätte in München. Zudem müsse man mindestens 18 Jahre alt sein - "aber das sind inzwischen die meisten Azubis", sagt Simone Burger.

Bis 26. März können sich Interessierte auf der Webseite des Azubiwerks für ein Apartment bewerben. Im Anschluss entscheidet das Los, wobei die Plätze paritätisch an Frauen und Männer vergeben und auch der Verdienst sowie ein ehrenamtliches Engagement der Bewerberinnen und Bewerber im Verfahren berücksichtigt werden. Münchner Betriebe können sich derweil auf der Webseite der Gewofag um Apartments für ihre Auszubildenden bewerben. Diese zahlen ebenfalls den günstigen Mietpreis, während ihr Betrieb eine Kostenbeteiligung von monatlich 150 bis 330 Euro entrichtet.