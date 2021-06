Hinten am Horizont ist Arbeit: Wo der Wohnwert hoch, aber der Arbeitsplatz trotzdem noch gut erreichbar ist, da zieht es die Münchner in Zukunft wohl vermehrt hin.

Von Catherine Hoffmann

Sobald sich die Pandemie beruhigt, geht es zurück ins Büro, 9 bis 17 Uhr, fünf Tage die Woche. So dachten vor einem Jahr wohl die meisten Unternehmer und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwölf Monate später wissen alle Beteiligten: Das kommt nicht wieder, nicht in dieser Form. Corona verändert, wie wir leben und arbeiten, und zwar - davon darf man inzwischen ausgehen - für immer. Knapp über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland wollen das Home-Office dauerhaft stärker etablieren, ergab eine Umfrage des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.