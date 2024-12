Von Bernd Kastner

Zwei Lücken sind da, sie könnten sich bald gegenseitig schließen. Die eine hat eine Adresse: Metzgerstraße 5a in Haidhausen, eine kleine Baulücke seit Jahrzehnten. Die andere ist unsichtbar, aber spürbar für jene, die betroffen sind oder darauf achten: Es fehlt an Orten, wo Menschen mit und ohne Behinderung, mit und ohne Fluchterfahrung, mit und ohne Migrationsgeschichte, mit und ohne Diskriminierungserfahrung zusammenleben und sich helfen. Bald soll dies möglich sein – eben in der Baulücke, wo ein außergewöhnliches, in München wohl einzigartiges Projekt geplant ist: „Solidarisches Wohnen“. Kurz vor Baubeginn habe sich unerwartet eine Finanzlücke aufgetan, die Organisatoren senden einen „Hilferuf“ aus. Es fehle eine halbe Million Euro.