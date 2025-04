Von Bernd Kastner

Sie wollen mehr Platz für Fußgänger, Radler und Bäume schaffen. Dafür sollen Wohnmobile vom Straßenrand verschwinden und Tiefgaragen besser genutzt werden. Weil es dabei um Autos geht, sind diese Gedanken von Wiebke Hederich, Sigrid Eck und Heiko Bielinski automatisch brisant. Gestartet sind die drei Verkehrsaktivisten mit Fragen wie diesen: Warum ist es auf den Münchner Straßen so beengt? Warum finde ich kaum einen Parkplatz in meinem Viertel? Warum ist Fahrradfahren oft so gefährlich? Es folgt eine noch größere Frage: Wie lässt sich Leben, Fahren und Parken auf Münchens Straßen so organisieren, dass die Allgemeinheit profitiert? Die Antwort nennen sie „Parkraumwende“.