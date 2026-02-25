Eine Reihe von Wohnmobil-Diebstählen beschäftigt die Münchner Polizei: Seit Januar wurden bereits fünf der hochwertigen Fahrzeuge gestohlen – alle im Westen der Stadt. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Bande zugange ist, die die Fahrzeuge „auf Bestellung“ besorgt.

Jüngstes Beispiel war ein Fahrzeug der Marke Citroën Pössl im Wert von rund 50 000 Euro. Es war in der Moosacher Hirschstraße geparkt und verschwand in der Zeit zwischen 18. Februar, 23.20 Uhr, und 19. Februar, 7.15 Uhr. Als der Besitzer den Diebstahl bemerkte und die Polizei verständigte, startete diese eine Fahndung im Stadtgebiet – allerdings ohne Erfolg. Deshalb wurde das Fahrzeug im Schengener Informationssystem ausgeschrieben, dem mittlerweile Polizeibehörden von 30 europäischen Staaten angehören.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag wollte ein Wohnmobil den Grenzübergang Lubawka-Kralovec zwischen Tschechien und Polen überqueren. Als das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, ignorierte der Fahrer die Zeichen und fuhr auf polnisches Gebiet. Dort wurde er allerdings mithilfe eines Nagelgurtes gestoppt. Er versuchte noch zu fliehen, wurde jedoch geschnappt und vorläufig festgenommen – ein 17-jähriger polnischer Staatsbürger, der zudem nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es mit gefälschten deutschen Kennzeichen unterwegs war. Eine Überprüfung der Fahrzeugnummer ergab, dass es sich um den Wagen aus Moosach handelt. Er wird nun in Polen verwahrt und wartet darauf, vom Besitzer abgeholt zu werden.

Der 17-jährige Fahrer ist im Gefängnis, ihn erwartet nach Auskunft der polnischen Behörden eine Haftstrafe zwischen vier und fünf Jahren. Aufgrund der professionellen Vorgehensweise – vor allem mit den gefälschten Nummernschildern – geht die Polizei davon aus, dass er nur als Fahrer fungierte und von Hinterleuten gesteuert wurde.