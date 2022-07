Von Clara Löffler

Auf dem Flur der Wohngemeinschaft steht ein pink lackiertes Klavier. In dem Klavier steckt ein Brief, datiert auf den 1. Juni 1986: "Dieses Klavier gehört Angela B. Ich gebe es Jochen S. zur Verwahrung, bis ich es wieder abhole." Jochen, das ist der Gründer der WG. Angela hat das Klavier nie abgeholt. Sie ist nur eine von vielen, die in den vergangenen Jahrzehnten ihre Spuren hier in dieser WG unweit der Münchner Freiheit hinterlassen haben. Heute wohnen dort Sabrina Diekow, 24, und Manuel Boskamp, 21. Zum 45-jährigen Bestehen haben sie vier Generationen von Bewohnern wieder zusammengebracht und darüber einen Film gedreht.