Von Johannes Korsche und Stefan Mühleisen, Maxvorstadt

Die Türkenstraße könnte für alles stehen, was München so gerne wäre, ja in seinen besten Momenten auch ist. Weltmännisch und kunstaffin führt sie vom Museum Brandhorst mit seiner Sammlung moderner Kunst von Weltrang an Cafés, Restaurants und Buchhandlungen vorbei, bis sie schließlich den großen kulturgeschichtlichen Bogen an der Akademie der Bildenden Künste schließt. Während des Uni-Semesters tummeln sich Studenten entlang der Straße, die den Vorlesungssälen und Bibliotheken in der Nähe kurz entkommen sind.

Doch an der Türkenstraße spielt sich gleich mehrfach auch die Kehrseite des urbanen Münchner Lebens ab, sie zeigt sich geradezu sinnbildhaft in der riesigen Baulücke, wo einst an der Hausnummer 52 ein Mietshaus stand. Ein Spekulationsobjekt, bekannt für erbitterten Streit zwischen Bewohnern und Investor. Direkt nebenan, Hausnummer 50, könnte nun ähnliches passieren. Ein für Luxuswohnungen bekannter Investor hat das Grundstück gekauft, Mieter berichten von zunehmendem Leerstand.

Einer, der noch in seiner Wohnung in dem Rückgebäude wohnt, ist Stefan Sasse. Seit etwa 25 Jahren schon, damals kam er der Arbeit wegen nach München. Er lebt sehr gerne in der bescheidenen Wohnung im Rückgebäude, auch wenn die Heizung mal zickt. Was soll's! Lieber mal einen Tag in der Maxvorstadt frieren, als im S-Bahn-Außenraum schwitzend in der Wohnung sitzen. Wobei Sasse gar nicht weiß, wie er eine neue Wohnung finden soll. Als Selbständiger in der TV-Branche hat er schon mal "Schwankungen auf dem Konto", wie er sagt. Doch seit gut eineinhalb Jahren hat Sasse noch einen anderen Job. Damals deutete sich an, dass das Haus den Eigentümer wechselt, was in München eben manchmal auch heißt: Auch die Mieter wechseln. Zumal, wenn nebenan seit 2019 die Lücke vom abgerissenen Nachbarhaus klafft.

Also vernetzte sich Sasse mit dem Mieterverein und anderen Hausbewohnern. Er schreibt zum Beispiel regelmäßig einen Newsletter an die noch verbliebenen Hausbewohner - immer, wenn mal wieder ein neuer Brief der Eigentümer in den Briefkästen liegt. "Man geht nicht mit demselben Gefühl zum Briefkasten wie die 25 Jahre zuvor", sagt Sasse. In den Mails an die anderen Hausbewohner weist er dann zum Beispiel darauf hin, dass es keinen Grund gebe, einen neuen Mietvertrag zu verhandeln. Oder erinnert daran, die Miete an das neue Vermieterkonto zu überweisen. Das "ist ein, zwei Leuten durchgegangen, die wurden gleich gekündigt", sagt Sasse.

Denn den neuen Eigentümern scheint das alte Haus ohnehin ein Dorn im Auge zu sein. Wie Sasse berichtet, gebe es immer wieder Mails, in denen den Mietern mitgeteilt werde, dass der Abriss im kommenden März angedacht sei. Kein Wunder, es ist ja alles angerichtet. Ein Vorbescheid aus dem Juli 2019 bescheinigt dem Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, "überwiegend möglich" zu sein, wie das Planungsreferat bestätigt. Ein Bauantrag ist allerdings noch nicht eingereicht.

Die bisherigen Projekte von Legat Living sollen "Statements in Stein" sein - manche dieser Statements kosten mehrere Millionen Euro

Einen Monat nach der Vorbescheidsanfrage beim Planungsreferat gründete sich die Maxhöfe Verwaltungs-GmbH, die sich inzwischen Maxhöfe T 50 nennt. Die ist laut Eigenbeschreibung zu "Ankauf, Verwaltung, Entwicklung und Bebauung sowie Verkauf" von Grundstücken gegründet, "insbesondere der Immobilie Türkenstraße 50", heißt es da. Als Geschäftsführer tritt Stefan Legat auf, sein Bevollmächtigter ist Johannes Thoma. Selbes Personal, selbe Konstellation und selbe eingetragene Firmenadresse wie Legat Living, ein für hochpreisige Immobilien bekannter Projektentwickler. Auf Anfrage teilt Legat Living mit, dass die "Geschäftsleitung in der angefragten Angelegenheit nicht für ein Interview zur Verfügung steht".

So bleibt nur ein Blick auf bisherige Projekte des Entwicklers, die "Statements in Stein" sein sollen, wie Legat Living auf der eigenen Internetseite selbst schreibt. Erstes Statement: knapp 28 Quadratmeter am Auer Mühlbach für etwa 540 000 Euro. Zweites Statement: Penthouse mit 165 Quadratmetern an der Barer Straße für 4, 845 Millionen Euro, geplante Schlüsselübergabe Sommer 2022. Und etwa 700 Meter von der Penthouse-Wohnung an der Barer Straße entfernt sitzt Stefan Sasse und sagt: "Ich wollte hier eigentlich alt werden."

Nur wenige Meter weiter, Türkenstraße 52/54, hatten sich das vor einigen Jahren wohl auch so einige Bewohner gedacht, dennoch sind sie ausgezogen. Von dem einst zusammengefassten Ensemble ist noch das Vorderhaus Nummer 54 übrig; der Rest ist plattgemacht, eine monströse Kluft in der Häuserzeile. "Wir sind die Mieter im letzten hohlen Zahn", sagte Marianne Ott-Meimberg grimmig zuletzt in der Sitzung des Maxvorstädter Bezirksausschusses. Seit 13 Jahren stemmt sie sich mit der kleinen Schar der Mietergemeinschaft gegen den Auszug - und musste zuletzt fassungslos registrieren, was Stadtbaurätin Elisabeth Merk öffentlich bekannt gab: Um 370 Prozent ist der Wert des Grundstücks seit 2007 - also seit dem ersten Verkauf - gestiegen, allein dadurch, dass Zeit verging und die Dynamik des Immobilienmarkts den Bodenpreis in die Höhe schraubte.

Allein, wie auf Nummer 50, so wollen auch hier die übrig Gebliebenen in dem fast zur Hälfte leer stehenden Haus nicht weichen, auch sie schreiben Mails und Briefe, zuletzt an die BA-Mitglieder und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Linke/Die Partei im Rathaus haben zuletzt Ende Oktober dem OB zur Adresse Türkenstraße 52/54 wieder einen üppigen Fragenkatalog übersandt - nicht den ersten. Die Briefe der Mieter sind Appelle, alle politisch verfügbaren Register zu ziehen, Perspektiven zu entwickeln, "die über den beklagenswerten Status Quo für uns Mieter in München konstruktiv hinausweisen", wie es in einem aktuellen Schreiben steht. Ein Hilferuf, in dem Ohnmacht mitschwingt, gerichtet an Adressaten, die ihre Machtlosigkeit durchaus einräumen. "An diesem Beispiel sieht man, wie schnell sich ein Viertel verändert und wir nicht mitgestalten können", konstatierte die BA-Vorsitzende Svenja Jarchow (Grüne).