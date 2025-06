Leben im Van, Zehner-WG oder allein auf 70 Quadratmetern: Wenn die Wohnheimplätze knapp sind, müssen Studierende manchmal kreativ werden. Schreiben Sie uns, wie Sie in München so leben.

Wohnen in München ist ein Dauerthema. Der Platz ist knapp, die Mieten hoch und vor allem für Studierende bieten sich oft wenig Möglichkeiten, die zu dem oft kleinen Budget der jungen Menschen passen.

Wer nicht bei den Eltern wohnen kann oder will oder einen Platz im Wohnheim ergattert, dem bleibt manchmal nur der Ausweg in die Kreativität. So wurde vor einigen Jahren aus der luxuriösen Penthousewohnung eines Ehepaars in Freimann eine Sechser-WG. Riesige Dachterrasse mit Sauna – so wohnen die wenigsten Studierenden. Andere wiederum haben es weniger geräumig. Dreizehn Quadratmeter inklusive Küche und Bad? Auch das wurde in München schon als Wohnung an Studierende vermietet – für rund 900 Euro im Monat.

Doch es gibt sicherlich noch viel mehr Beispiele für studentisches Wohnen, das von den Norm-Vorstellungen abweicht.

Ob Leben im Van, zu zehnt in der WG oder als Dauergast im Hotel – schreiben Sie uns unter dem Betreff „Studieren und Wohnen in München“, wie Sie in München wohnen. Die interessantesten Einsendungen werden von uns in der SZ vorgestellt und natürlich stattet unser Social-Media-Team Ihnen auch einen Besuch zu Hause ab.

Einsendungen mit Betreff „Studieren und Wohnen in München“ bitte per Mail an muenchen-online@sz.de.