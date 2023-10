SZ Plus Studentisches Wohnen in München : "Das Wohnheim-Chaos geht in die nächste Runde"

Auch in Schwabing sind zwei Häuser des Studierendenwerks so marode, dass sie unbewohnbar sind. Damit stehen in München rund 1450 Plätze leer. In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl der günstigen Apartments um ein Fünftel gesunken. Wie kann das sein?