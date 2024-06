Die Idee klingt bestechend: Brachflächen im teuren München nutzen, um dort günstige Wohnungen zu schaffen. Und wenn die Brache dauerhaft bebaut wird, dann ziehen die Wohnungen einfach um. So haben sie es in Wien gemacht, haben dort ein Übergangs-Wohnheim für Studierende errichtet – in modularer Holzbauweise und mit hohen ökologischen Standards. Ein Mal ist es bereits umgezogen, nach sechs Jahren an einem Standort – auch das hat geklappt.

Die SPD möchte diese „PopUp dorms“ nach München holen, einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion am Dienstag im Stadtrat gestellt. Nur will man nicht für Studierende, sondern auch für Auszubildende bauen. „Auszubildende sind von hohen Mieten besonders betroffen“, sagte Christian Köning, Vorsitzender der Fraktion von SPD und Volt. „Von den Azubi-Gehältern kann man kaum eine Wohnung in München bezahlen.“ Für das Wohnen von Studierenden sei außerdem der Freistaat zuständig.

Die temporären Wohnheime seien preiswert, ökologisch und flexibel, sagte Köning. Vorstellen kann er sie sich in Freiham und im Entwicklungsgebiet im Nordosten, dabei sollen die unterschiedlichen Baufortschritte genutzt werden. Wohncontainer werden auf freien Flächen aufgebaut und ziehen dann weiter. Allerdings braucht es bereits Strom- und Wasseranschlüsse und eine gewisse Verkehrsanbindung. Außerdem dürfen die Pop-up-Dorms die spätere Bebauung nicht behindern oder verzögern.

Immer wieder ist die Stadt Wien Vorbild beim bezahlbaren Wohnen. Auch, weil Wien über einen großen Bestand an günstigen Wohnungen verfügt, die der Gemeinde oder gemeinnützigen Genossenschaften gehören. Das temporäre Wohnheim wurde dort vor einigen Jahren entwickelt und im neuen Stadtteil Seestadt Aspern zum ersten Mal aufgestellt – bisher ist es das einzige. „Es ist dort geeignet, wo es große Entwicklungsgebiete gibt. Davon haben wir noch ein paar in Wien, auch dort sind sie angedacht“, sagte Waltraud Karner-Kremser, SPÖ-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete aus Wien, die der Pressekonferenz digital zugeschaltet war, um von den Erfahrungen in Wien zu berichten.

Das Wiener Wohnheim besteht aus mehreren Holzboxen. 44 Studierende leben dort in Vierer-WGs, mit je einer Wohnküche und zwei Badezimmern. In der Mitte gibt es einen Gemeinschaftsraum mit Sitzgelegenheiten und einem Kicker. Die Form des Wohnheims ist flexibel: „Es ist wie Lego“, sagte Karner-Kremser. „Man kann es zusammenbauen, wie es passend ist.“ Die Studierenden zahlen vom kommenden Semester an 440 Euro im Monat, Nebenkosten inklusive. Im Sommer 2021 waren die Holzcontainer zum ersten Mal umgezogen – auf die nächste Brachfläche im Stadtteil.

Detailansicht öffnen Die Module sind vergleichsweise einfach zu transportieren. (Foto: WBV-GPA)

Detailansicht öffnen Sie können schnell montiert werden. (Foto: WBV-GPA)

Detailansicht öffnen Nur Anschlüsse müssen für die Häuser schon vorhanden sein. (Foto: Daniel Hawelka/WBV-GPA)

Er könne sich für München 150 bis 200 Wohneinheiten vorstellen, sagte Köning. Wann die Boxen stehen, sei nicht abzusehen. Die Verwaltung habe mitgeteilt, so etwas sei innerhalb von 18 Monaten grundsätzlich denkbar.

Wirklich neu ist die Idee, auf Container auszuweichen, natürlich nicht. Wenn Schulen überfüllt sind oder Kita-Gebäude umgebaut werden, dann weichen Klassen oder Kindergartengruppen in Pavillons aus, oft für mehrere Jahre. Und auch Unterkünfte für Geflüchtete wurden oft aus Containern gebaut. In Frankfurt gab es vor ein paar Jahren ein temporäres Wohnprojekt für Studenten, entwickelt von der TU Darmstadt.

Bereits vor eineinhalb Jahren, im Dezember 2022, hatte der Stadtrat beschlossen, in Bogenhausen an der Kattowitzer Straße den Bau der Pop-up-Dorms zu prüfen – auch sie nach dem Wiener Vorbild, auch sie für Auszubildende. Das Bauprojekt werde aller Voraussicht nach umgesetzt, teilte eine Sprecherin der SPD-Fraktion mit, die Lokalbaukommission prüfe derzeit zwei Varianten.

Die Grünen begrüßen den Antrag der SPD. „Junge Menschen brauchen günstigen Wohnraum. Und der ist in dieser Stadt kaum zu finden. Deswegen finden wir die Idee, Azubis mit Pop-up-Wohnraum zu unterstützen gut – und das übrigens schon lange“, sagte Clara Nitsche aus der Fraktion. Seit 2019 habe man bereits zwei Anträge in diese Richtung gestellt. Man freue sich, dass die SPD diese grünen Initiativen nun unterstütze.