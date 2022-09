Von Bernd Kastner

Fast alles ist relativ, auch auf dem Münchner Immobilienmarkt. Und sogar in diesen Zeiten, da viele Mieterinnen und Mieter sich fragen, welche Klausel sie vereinbart haben, und erschrecken, wenn sie sich erinnern: Indexmietvertrag. Das ist für viele Mieter ein Problem, bloß, ein Problem war es auch davor schon - für die Vermieter. Was bedeutet so ein Indexmietvertrag in Zeiten, da die Inflation so hoch ist, dass die Lebenshaltungskosten und damit auch der offizielle Verbraucherpreisindex steigen, auf dem wiederum die Indexmiete basiert?