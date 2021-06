Nachdem der letzte Mieter ausgezogen ist, wird an der Türkenstraße 50 neu gebaut. Die Eigentümer hüllen sich zu ihren Plänen in Schweigen, vermutlich entstehen aber 59 Luxuswohnungen. Und die Stadt? Kann nicht mehr eingreifen.

Von Ilona Gerdom

"Krieg des Geldes gegen die Menschen" nennt Stefan Sasse das, was er die vergangenen zweieinhalb Jahre an der Türkenstraße 50 erlebt hat. Er war bis Ende Mai der letzte Mieter des Rückgebäudes. Mittlerweile ist der Abriss in vollem Gange und der Eigentümer des Grundstücks hat einen Bauantrag für einen Neubau gestellt. Der Bezirksausschuss (BA) Maxvorstadt geht davon aus, dass Luxuswohnungen entstehen sollen, er hat die Vorlage abgelehnt. Nun wird sie vom Planungsreferat geprüft. Doch am Ende dürften der Stadt die Hände gebunden sein.