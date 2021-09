Wohnen in München

Der Ostteil des Freischützgartens an der Ecke Johanneskirchner Straße/Freischützstraße.

Im Ostteil des Freischützgartens herrscht Leerstand. Die übrigen Bewohner des großen Gebäudekomplexes in Johanneskirchen werfen dem Eigentümer vor, den Trakt bewusst verwahrlosen zu lassen.

Von Lea Hruschka

Die Speisekarte im Schaukasten kündigt noch immer Gyros und Souflaki an, obwohl das griechische Restaurant bereits seit Jahren nicht mehr an der Johanneskirchner Straße zu Hause ist. Die Karte ist ein Relikt des einstigen Treibens rund um den Ostteil des Freischützgartens, eines Gebäudekomplexes an der Ecke Johanneskirchner Straße/Freischützstraße.