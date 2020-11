Von Sebastian Krass

Wenn man unter diesem gigantischen Bogendach steht, dann kann man sich schon gut vorstellen, dass es ein Gewinn für die Stadt wird, wenn die Paketposthalle einmal öffentlich zugänglich wird. Bis es so weit ist, werden noch ein paar Jahre vergehen. Erst einmal muss die Post ihr Verteilzentrum für täglich 4,5 Millionen Briefe aus der Paketposthalle, direkt nördlich der S-Bahn-Station Hirschgarten, an den neuen Standort in Germering verlegen. Und die Stadt muss entscheiden, was der Immobilienunternehmer Ralf Büschl dann in der Halle und auf den Flächen drumherum bauen darf und soll.

1100 neue Wohnungen, 3000 Arbeitsplätze und in der Halle ein Kulturzentrum - das sind Eckdaten aus den bisherigen Plänen, gegen die es wenig Widerstand geben dürfte. Aber in was für Gebäuden sollen die Wohnungen und Büros entstehen? In einem Masterplan, den das Schweizer Architekturbüro Herzog/de Meuron für den Investor erstellt hat, sind zwei 155-Meter-Hochhäuser vorgesehen. Es wären die höchsten Gebäude der Stadt, neun Meter größer als der so genannte "O2-Tower". Noch dazu stünden sie ziemlich prominent an den Bahngleisen und in der Nähe von Schloss Nymphenburg.

Im Stadtrat, der immer wieder über die angeblich mut- und einfallslose Architektur in München debattiert, stießen die Pläne auf viel Zustimmung. Doch nun kommt Gegenwind vom Chef des bayerischen Denkmalschutzes: Mathias Pfeil spricht von "Investorenarchitektur", die die Stadtsilhouette verändern würde "wie kein anderes Gebäude". Auch wir in der Redaktion diskutieren immer wieder über Hochhäuser in München, heute haben wir zu den 155-Meter-Türmen an der Paketposthalle ein Pro und ein Contra geschrieben.

DER TAG IN MÜNCHEN

