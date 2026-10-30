Wo heute Polizistinnen, Krankenpfleger und Lehrerinnen in 148 schmucken Wohnungen leben, war einst die mobile Propagandatruppe der Nazis untergebracht – der Reichsautozug Deutschland. Später kamen US-Soldaten und ihre Familienangehörigen hierher in die „University of Maryland“, um im Einkaufszentrum zu shoppen, ins Kino zu gehen oder Bowling zu spielen. Und noch später stand das Gebäude an der Soyerhofstraße 17 in Obergiesing jahrelang leer, da der Freistaat nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte keine geeignete Nachnutzung fand.

Kurzum, der historische Bau erzählt ein Stück Münchner Vergangenheit. Nun, nach seiner jüngsten Metamorphose, könnte er als Fingerzeig für die Zukunft des Bauens taugen. Oder genauer gesagt: des Umbauens. So hat die staatliche Stadibau die einstige Heimstatt der Reichszeugmeisterei beziehungsweise den späteren Verwaltungsstandort der US-Armee auf dem Gelände der ehemaligen McGraw-Kaserne von 2021 an mit großem Aufwand, klugen Ideen und für 55 Millionen Euro in dringend benötigten Wohnraum für Bedienstete des Freistaats umgewandelt.

Wie das genau vonstattengegangen ist, davon können sich die Münchnerinnen und Münchner am 8. November bei einer Führung ein Bild machen – am Tag der Umbaukultur. Diesen hat 2022 die Bundesstiftung Baukultur ins Leben gerufen, um das Bauen im Bestand stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Potenziale des Umbaus sichtbar zu machen. Die Stiftung habe damals ein gutes Gespür bewiesen, denn inzwischen sei das Thema aktueller denn je, sagt Stadtbaurätin Elisabeth Merk bei einem Pressegespräch zur Vorstellung verschiedener Umbauprojekte in München.

„Umbau im Bestand ist das Gebot der Stunde“, sagt die Stadtbaurätin. Schließlich vertrage sich das übliche Vorgehen der vergangenen Jahrzehnte nach dem Schema Abriss und Neubau nicht mit den „Zielen, die auf den großen Agenden stehen – also Ressourcen schonen und bestehende Ressourcen gut nutzen“, so Merk. Vielmehr sei es für eine nachhaltige Stadtentwicklung essenziell, die graue Energie einzelner Gebäude zu nutzen, aber auch „einen bereits erschlossenen Bereich in der Stadt weiterzuentwickeln, wo man nicht erst mühsam die U-Bahn hinbauen muss“.

Wie Um-, An- und Weiterbauen neu gedacht werden kann, zeigt sich laut der Stadtbaurätin in München „bereits an vielen Stellen“. Im Falle der einstigen „University of Maryland“ habe man eine „schwierige Situation“ an zwei stark befahrenen Straßen vorgefunden, sagt Daniel Hock vom zuständigen Büro Kiessler Architekten. Um das „stattliche, riesige Gebäude“ mit seinen 18 000 Quadratmetern Geschossfläche für eine Wohnnutzung zu ertüchtigen, habe man – anders als üblich – „bei der Erschließung von außen nach innen gedacht“, sagt Hock. Sprich: Sämtliche Wohnungen wurden auch aus Lärmschutzgründen in Richtung eines entkernten Innenhofs ausgerichtet, unter dem wiederum ein neues Garagengeschoss mit fast 50 Stellplätzen eingezogen wurde. Derweil erfolgte die Erschließung der Apartments von außen – mittels vier neuer Treppenhäuser.

Ein Erfolgsprojekt: der umgebaute Komplex an der Soyerhofstraße. Foto: Uwe Lukas Schneider

Die Bauzeit an der Soyerhofstraße betrug circa fünf Jahre. Mitunter können sich Um- und Weiterbauprojekte aber auch deutlich länger ziehen – wie im Falle des Quartiers am Piusplatz in Ramersdorf. Dieses gehöre zu den ältesten Beständen der Münchner Wohnen, sagt deren Geschäftsführerin Gabriele Meier. Ihr zufolge spiegelt sich auf dem 25 Hektar großen Areal fast ein Jahrhundert Münchner Wohnungsbaugeschichte wider – angefangen mit der Ursiedlung aus den 1920er-Jahren, die seither beständig aus-, um- und weitergebaut wurde. Unter anderem kam es 2007 zu einer Nachverdichtung mit Passivhäusern, was damals ein Pilotprojekt war. Später baute die Münchner Wohnen dort entlang des Innsbrucker Rings eine „bewohnte Schallschutzmaßnahme“, so Maier, sowie ein Azubi-Wohnheim. Aktuell laufe die energetische Sanierung der Gründungssiedlung – laut der städtischen Wohnbaugesellschaft eines ihrer größten Modernisierungsvorhaben überhaupt.

Der Umbau des Quartiers am Piusplatz hat sich hingezogen. Foto: Härtlein/Münchner Wohnen

Eine Sanierung bereits hinter sich hat hingegen der „Gelbe Block“ westlich des Georg-Freundorfer-Platzes im Westend. Dort beließ es die Eigentümerin, die Wohnungsgenossenschaft München-West, jedoch nicht bei einer Renovierung des 1927 erbauten Bestands. Vielmehr wurden nach den Plänen des Büros Zillerplus Architekten und Stadtplanern auf die bis dato vierstöckigen Häuser zwei zusätzliche Geschosse aufgesattelt. Diese bestünden aus vorgefertigten Holzmodulen, sagt Architekt Michael Ziller. „Die Bauzeit lag dadurch bei gerade mal elf Monaten.“

Dies habe auch geholfen, „die Bestandsbewohner bei der Maßnahme mitzunehmen“, sagt Thomas Schimmel von der Wohnungsgenossenschaft München-West. Ein weiteres gewichtiges Argument seien die neuen Balkone gewesen, die die Bestandswohnungen im Zuge der Sanierung erhielten. Überdies wurde in einer früheren Ladenfläche des Wohnblocks ein Nachbarschaftstreff mit zwei angrenzenden Sozialbüros eingerichtet, was die Gemeinschaft im „Gelben Block“ stärken sollte. Insgesamt entstanden dort während der zweijährigen Maßnahme 45 neue Wohnungen, vorwiegend für Familien.

Am Tag der Umbaukultur, 8. November, bietet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung mehrere Führungen zu ausgewählten Umbauprojekten an. Neben der einstigen „University of Maryland“ in Obergiesing stehen dabei der „Fritz District“ auf dem ehemaligen Allianz-Areal in Neuperlach auf dem Programm sowie das frühere Bürogebäude Am Loferfeld 58 nahe dem S-Bahnhof Lochhausen, wo heute Frauen leben, die von Wohnungslosigkeit betroffen waren. Eine weitere Führung geht zu „Charlie – Sweet Living“ in Altperlach. In dem Gebäude forschten Süßwarenfirmen einst an Schokoladenkreationen; heute beherbergt es ein neues Wohnprojekt.