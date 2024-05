Für eine Wohnanlage der Eisenbahner-Genossenschaft EBM in Neuhausen laufen die Erbbaurechtsverträge aus. Wie es weitergeht, entscheidet der Bund. Ein Verkauf der Grundstücke zu Marktpreisen würde das Ende der günstigen Mieten bedeuten. Nicht nur in dieser Anlage.

Von Sebastian Krass

Über die ganze Breite eines Torbogens, der vom Schäringerplatz aus in den Innenhof führt, hängt ein weißes Schild, schwarz umrandet. Darauf steht in Frakturschrift: "Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof eG". An anderer Stelle der Fassade steht die Jahreszahl 1927 zu lesen. Diese Wohnanlage in Neuhausen, das ist auf den ersten Blick klar, hat eine lange und ehrwürdige Geschichte.