Die Schönfeldstraße ist eine eher ruhige Straße am Englischen Garten, doch an der Hausnummer 14 dürfte es demnächst lauter werden. Rudolf Schairer war hier Anfang der 1990er-Jahre in ein schmuckloses Wohnhaus eingezogen, für seine Einzimmerwohnung zahlte er bis zum Auszug nur etwa 480 Euro Miete – mit Nebenkosten. Am Telefon sagt der ehemalige Sprecher der Mietergemeinschaft: „Ich trauere nur der Lage hinterher, nicht der Dawonia“. Und: „Bezahlbarer Wohnraum wurde zerstört.“

Nach Jahren des Leerstands beginnt die Dawonia mit dem Abriss des Wohnhauses, an gleicher Stelle soll ein Neubau entstehen. Das teilt eine Sprecherin des Wohnungsunternehmens auf Anfrage der SZ mit. Bis 2019 war die Dawonia als GBW bekannt, als „Gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft“. Die gehörte lange der Bayerischen Landesbank und damit indirekt dem Freistaat Bayern. 2013 wurde sie an ein Konsortium privater Unternehmen unter Leitung der Patrizia verkauft, einem börsennotierten Vermögensverwalter mit Sitz in Augsburg. 32 000 Wohnungen gingen damals in die Privatwirtschaft über. Auf der Website der Dawonia steht: „Es ist die Aufgabe der Dawonia, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen.“

Für Rudolf Schairer und seine Nachbarn an der Schönfeldstraße 14 begannen mit dem Verkauf die Jahre der Unsicherheit. „Wir wurden jahrelang hingehalten“, sagt er. Zuerst sollte das Gebäude saniert und aufgestockt werden. 2017 stellte die Dawonia-Vorgängerin GBW dafür einen Antrag bei der Stadt. Anfang 2020 hieß es dann in einem Schreiben an die Mieter, die Modernisierung sei unter sozialen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten nicht umzusetzen. Die Dawonia kündigte an, das Gebäude abzureißen und neu zu bauen. 2022 ging der Antrag für den Abriss bei der Stadt ein. Im März 2023 erhielten die Mieter die Information, dass das Amt für Wohnen und Migration, das dem Sozialreferat angehört, dem Abriss zugestimmt habe.

Beim Verkauf der GBW an das Investorenkonsortium sollte eine selbstauferlegte Sozialcharta die Mieter schützen und bezahlbaren Wohnraum sichern. Die sah bei Mietern über 60 Jahren zum Zeitpunkt des Verkaufs ein lebenslanges Wohnrecht vor. 2023 lief der Kündigungsschutz für alle anderen Mieter aus. Schairer richtete sich damals in einem Schreiben an mehrere Stellen der Stadt und verwies auf noch im Haus lebende Mieterinnen, für die das lebenslange Wohnrecht gelte. „Es ist schon etwas merkwürdig, dass das AW und M trotz Kenntnis der GBW-Sozialcharta eine Abrissgenehmigung erteilt“, warf Schairer dem Amt für Wohnen und Migration damals vor.

Auf eine Anfrage der Linksfraktion teilte das Sozialreferat kurz vor der Abrissgenehmigung mit, die Sozialcharta regle nur das „privatrechtliche Verhältnis zwischen der Dawonia und den Mieterinnen“. Die Stadt habe hier keine Handhabe. Und auch dass über Jahre schon Teile des Hauses leer standen, war damals kein Hebel für die Stadt. „Da ein geplanter Abbruch einen gerechtfertigten Grund für einen Leerstand darstellt, gab es rechtlich keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen“, hieß es im Januar 2023.

„Die haben mit Grund und Boden spekuliert“

Die Frage ist also, was die Stadt gegen den Abriss tun konnte. Wenn Wohnungen abgerissen werden, gilt das als Zweckentfremdung. Darum braucht es die Genehmigung des Amts für Wohnen und Migration. Ein Sprecher teilt mit, dass das Amt dem Abriss damals habe zustimmen müssen, weil die Voraussetzungen erfüllt gewesen seien. Und zwar in Form des Neubaus als „Ersatzwohnraum“.

Eine weitere relevante Behörde ist das Planungsreferat. Das teilt mit: „Der Abbruch der Wohnanlage ist nicht (bau-)genehmigungs-, sondern nur anzeigepflichtig.“ Laut Bayerischer Bauordnung muss der Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde nur einen Monat vorher Bescheid gegeben werden, in München also der Lokalbaukommission. Die hatte kurz vor Beginn des Abrisses noch etwas einzuwenden. Weil das Dawonia-Haus an die denkmalgeschützte Klinik Josephinum grenzt, musste die Untere Denkmalschutzbehörde dem Abriss erst zustimmen. Das hat sie im Juli getan.

Dabei ist die Nähe zum Denkmal durchaus heikel. Joachim Edelmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik Josephinum, sagt am Telefon, es gebe eine Nachbarschaftsvereinbarung mit der Dawonia. Sollte etwas Unvorhergesehenes passieren, könne der Abriss durch die Klinik sofort gestoppt werden. Während der Bauarbeiten sollen Sensoren die Erschütterungen in der Klinik messen. Edelmann rechnet mit vier Jahren, bis der Neubau steht.

Das Kapitel Schönfeldstraße 14 endete für Rudolf Schairer im Jahr 2023, als das Amt für Wohnen und Migration den Abriss genehmigt hatte. Nur fünf, vielleicht sieben Bewohner seien damals noch im Haus gewesen, schätzt Schairer heute. Die Dawonia habe nie im Sinn gehabt, die bisherigen Mieter in den Neubau einziehen zu lassen. Der Bodenrichtwert hat sich allein von 2012 bis 2022 verdreifacht. Schairer: „Die haben mit Grund und Boden spekuliert.“

Vorwurf der kalten Entmietung : „Wir hatten teilweise mehr als 100 Dezibel in der Wohnung“ Maximilian A. lebt in einer Wohnung in Neuhausen und ist überzeugt: Die Eigentümerin will ihn entmieten. Denn eines Morgens machen sich Arbeiter plötzlich an seinem Balkon zu schaffen – mit einem Abbruchhammer. SZ Plus Von Patrik Stäbler ...

Vielen Bewohnern wurden zuvor Wohnungen in anderen Dawonia-Häusern angeboten. Er kenne nur zwei, die ein solches Angebot angenommen hätten. Anderen Mietern seien Abfindungen angeboten worden. „Mit allen Mieterinnen und Mietern konnten in zahlreichen Gesprächen einvernehmliche Lösungen für ihre weitere Wohnsituation gefunden werden“, teilt die Dawonia der SZ mit. Damit stand dem Abriss nichts mehr im Weg.

Den rechtfertigt die Dawonia mit dem schlechten Zustand des Hauses aus den frühen 1960er-Jahren. Überdurchschnittlich hohe Investitionen hätten nicht ausgereicht, um bauliche und technische Defizite zu beseitigen. Im Neubau der Dawonia soll die Zahl der Wohnungen von bislang 84 auf 59 reduziert werden, die ein bis vier Zimmer groß sind. Dazu kommen zwei Gewerbeeinheiten. Es gibt keine Angaben zur Miethöhe, geförderte Wohnungen sind nicht vorgesehen. Ob es sich überhaupt um Miet- oder Eigentumswohnungen handeln soll, beantwortet die Dawonia nicht, teilt aber mit: „Die konkreten Mietpreise werden erst vor der Fertigstellung festgelegt und orientieren sich an den dann geltenden Marktpreisen.“ Laut dem Bericht des Immobilienverbands Deutschland aus dem Frühjahr 2026 liegt der Quadratmeterpreis in der Maxvorstadt schon bei Bestandswohnungen durchschnittlich bei 25,10 Euro kalt. Für viele Menschen alles andere als bezahlbar.