Einkaufen ohne Verpackungsmüll: Die Markthallen München (MHM) planen die Eröffnung eines neuen Unverpackt-Wochenmarkts im Neuhauser Arnulfpark für April 2023. Der Wochenmarkt soll komplett frei von Einwegverpackungen sein. Die Händler und Händlerinnen bieten ihr Angebot unverpackt oder in Mehrwegverpackung an. Wer will, kann sich alternativ seine eigene Verpackung befüllen lassen. Das Pilotprojekt ist Teil des Münchner Zero-Waste-Konzepts. Ziel ist es, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger dafür zu stärken und das Einkaufsverhalten zu ändern.

Noch werden aber Händler für diesen Wochenmarkt gesucht. Anbieter von unverpackten Waren, Fleisch- und Fleischprodukten, Brot- und Backwaren, Obst und Gemüse, Eiern, Geflügel- und Geflügelprodukten, Imbiss, mediterraner Feinkost, Käse- und Käseprodukten sowie Fisch- und Fischprodukten können sich von sofort an bewerben (stadt.muenchen.de/infos/standplaetze-auf-verpackungsfreiem-markt.html). Kommunalreferentin Kristina Frank, Erste Werkleiterin der Markthallen München: "Auf unserem neuen Wochenmarkt wollen wir auf nichts verzichten - außer auf Einwegverpackungen. Denn wer am Arnulfpark einkaufen geht, bringt seine Gemüsebeutel, Tüten und Boxen am besten selbst mit."