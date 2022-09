Auf bislang 35 Wochenmärkten in der ganzen Stadt bieten Händlerinnen und Händler ihre Waren an - nun kommt ein neuer in Obergiesing hinzu: Von dieser Woche an gibt es am Ella-Lingens-Platz nahe der Tegernseer Landstraße immer dienstags von 12 bis 18 Uhr etwa Backwaren, Käse, Wurst, Fleisch, mediterrane Feinkost, Obst und Gemüse sowie einen Imbiss, Kaffee und Kuchen eines Integrationsbetriebs und Produkte eines Straußenhofs, kündigt die Stadt an.

Am Eröffnungstag spielt das bayerische Musikkabarett Isarschiffer, Giesinger Bräu schenkt aus. Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU), gleichzeitig Werkleiterin der Markthallen München, hofft, dass der Ella-Lingens-Platz damit "zum echten Vierteltreffpunkt" wird. Die künftige Anzahl von 36 Wochenmärkten in München suche deutschlandweit ihresgleichen. Eine Übersicht über die Standorte findet sich im Internet unter www.muenchnerwochenmaerkte.de.