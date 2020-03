Empfehlungen für Freitag

Das Wochenende steht vielerorts im Zeichen des Weltfrauentags am Sonntag. So auch in der kulturellen Zwischennutzung Fraunberg Ateliers in Thalkirchen (Fraunbergstraße 4): Die fünf Künstlerinnen des Kollektivs Die Villa haben sich in ihrem aktuellen Werk mit der unbezahlten Arbeit, die viele Frauen täglich leisten, beschäftigt. Das Ergebnis ist bei der Vernissage am Freitag ab 18 Uhr zu sehen, die Ausstellung dauert bis zum 15. März.

Das internationale Kurzfilmfestival Bunter Hund findet am Wochenende im Werkstattkino statt. Am Freitag werden Filme in den Kategorien Arbeit ist das halbe Leben (18 Uhr), Helden wie wir (20 Uhr) und Liebe und andere Grausamkeiten (22 Uhr) gezeigt. Karten können 30 Minuten vor der Vorstellung gekauft werden, für eine Kategorie liegt der Preis bei sechs Euro, für alle drei bei 15 Euro.

Auch ein internationales Festival für junge Literatur gibt es an diesem Wochenende: Bei Wortspiele 20 im Ampere stellen Autorinnen und Autoren ihre Werke vor. Am Freitag beginnt der Abend um 20.10 Uhr mit Paulina Czienskowski, die aus ihrem Roman Taubenleben liest. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Für Samstag

Der Autor Benedict Wells ist spätestens mit seinem Erfolgsroman "Vom Ende der Einsamkeit" bekannt geworden. Am Samstag liest er im Balla Balla in der Balanstraße 73 im Rahmen der Gerüchteküche bisher unveröffentlichte Texte vor. Dazu kann auch Essen geordert werden. Die Lesung ohne Essen kostet zehn Euro, für Studierende fünf Euro. Mit Essen liegt der Preis bei 22 Euro, ermäßigt 15 Euro. Der Abend beginnt um 20.30 Uhr, um eine Anmeldung unter zuendeln.de wird gebeten.

Im MVG-Museum können bei der großen Modelleisenbahn-Ausstellung von elf bis 17 Uhr Eisenbahn- und Straßenbahnanlagen von über 20 Ausstellern bestaunt werden. Wird die reguläre Ausstellung auch besichtigt, kostet die Modelleisenbahn-Ausstellung keinen zusätzlichen Eintritt. Ansonsten beträgt der Eintrittspreis für Erwachsene drei Euro, für Kinder zwei Euro fünfzig.

Am Tag der Archive geben viele Museen einen Einblick in die Magazine ihrer Häuser, die Besucher sonst nicht zu sehen bekommen. Der diesjährige Aktionstag steht unter dem Motto Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet. In München nehmen 25 Museen teil, unter anderem das Haus der Kunst und das Deutsche Museum. Zwischen neun und 17 Uhr werden zahlreiche Führungen angeboten. Eine Liste mit den teilnehmenden Museen ist unter tagderarchive.de einzusehen.

Für Sonntag

Neues für die Briefmarkensammlung: Auf der internationalen Briefmarken-Börse Philatelia finden Sammler und Interessierte neben Zubehör für ihr Hobby auch jede Menge Informationen. Von 9.30 Uhr bis 15 Uhr, eine Tageskarte kostet acht Euro. Im MOC, Lilienthalallee 40.

Raffaello Converso spielt in Begleitung von Gerhard Polt eine Benefizveranstaltung für das Forum Humor und Komische Kunst. Converso spielt und singt in der Tradition neapolitanischer Pulcinella, diese Geschichtenerzähler gibt es seit dem Mittelalter. Das Programm beginnt um elf Uhr im Lustspielhaus in der Occamstraße 8. Karten kosten 35 Euro.

Am Sonntag ist Weltfrauentag. In der Glockenbachwerkstatt wird bei der Veranstaltung We Won't Shut Up ab 16 Uhr ein Programm mit Musik, Workshops und Diskussionsrunden geboten. Eintritt frei, Spenden erwünscht.