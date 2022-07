In Neuhausen-Nymphenburg findet erstmals vom 20. bis 26. Juli eine Woche der Inklusion statt - mit Veranstaltungen, vor allem aber mit vielen Mitmach-Angeboten. Den Auftakt der vom Sozialnetzwerk Regsam, von der Offenen Behindertenarbeit, vom Kindertageszentrum am Reinmarplatz und von der Beauftragten für Menschen mit Behinderung im Bezirksausschuss, Claudia Wirts (Grüne) organisierten Woche macht eine Infoveranstaltung: Akteure aus sozialen Einrichtungen, Kitas und Schulen, aber auch interessierte Laien, die nach Wegen und Ideen suchen, Inklusion umzusetzen, erfahren anhand praktischer Beispiele, wie Teilhabe gelingen kann. Es folgen eine Filmvorführung, ein inklusiver Stadtteilspaziergang und am Sonntag, 24. Juli, ein "inklusiver Markt der Möglichkeiten" auf dem Rotkreuzplatz. Für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap gibt es von elf bis 16 Uhr ein Rollstuhlparcours, ein Sinnespfad und Bastelangebote. Auch die Freiwillige Feuerwehr ist da und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Familien können anschließend zum Kinderfest auf der Südlichen Auffahrtsallee schlendern. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.oba-muenchen.de.