Kostenlos Surfen kann man im Englischen Garten schon lange - wenn man ein Surfbrett hat und die kalte Eisbachwelle nicht scheut. Surfen ohne nass zu werden, geht jetzt auch. Zu den 22 000 Bayern-Wlan-Hotspots, die freistaatweit bereits in Betrieb sind, kamen am Montag sieben dazu: allesamt im Englischen Garten.

Im Internet surfen, in der Natur verweilen - oder beides gleichzeitig? Man habe die "Qual der Wahl", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, der die Hotspots freigeschaltet hat: "Erholung in der Natur mitten in München, kombiniert mit der weiten digitalen Welt."

Mehr öffentliche Hotspots sind nicht nur in Parks und an Plätzen in München, sondern auch für den ÖPNV geplant. Die MVG bietet kostenloses Wlan zurzeit testweise in zehn Bussen an, bei der S-Bahn fährt seit Frühjahr 2018 ein Wlan-Testzug. Manch einer wird sich fragen, ob es das im Nahverkehr überhaupt braucht. Immerhin: In Bussen, die mit Wlan ausgestattet sind, wird angeblich weniger randaliert.

DER TAG IN MÜNCHEN

Im höflichsten Ton ausgetauschte Bosheiten 23 Jahre arbeiteten die bekannten Juristen Peter Gauweiler und Wolf-Rüdiger Bub in einer Kanzlei zusammen - nun wird ihre Trennung vor Gericht verhandelt. Es geht wohl um die Nachfolgeregelung.

Münchner Schönheitschirurg muss fast vier Jahre ins Gefängnis Thomas S. brachte seine Patienten durch stümperhafte Operationen teilweise in Lebensgefahr. Ursprünglich zu drei Jahren Haft verurteilt, ging er in Berufung - und bekommt nun eine härtere Strafe.

Mit Leim und Pinsel für die Demokratie Bei der letzten Kommunalwahl gaben nur 42 Prozent der Berechtigten ihre Stimmen ab. Die Wahl im März soll mehr Münchner in die Wahlkabine locken. Dafür wirbt eine breit angelegte Kampagne.

"Ihre Lieblichkeit" und "Seine Tollität" Der Spaß kann beginnen: Narhalla und Würmesia präsentieren ihre Faschingsprinzenpaare. Trotz ihres jungen Alters haben manche schon erstaunliche Erfahrung.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg