Polizei in München

Zwei junge Männer sollen das Opfer noch am Boden liegend weiter getreten haben. Bei der Festnahme berichtet die Polizei von fremdenfeindlichen Äußerungen der mutmaßlichen Täter.

Zwei Männer sollen einen 24-Jährigen in der Wittelsbacher Straße unweit des Baldeplatzes geschlagen und noch weiter getreten haben, als das Opfer - ein Mann somalischer Herkunft - bereits am Boden lag. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr, teilte die Münchner Polizei mit.

Was die Auseinandersetzung ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Bei der Festnahme sollen die beiden mutmaßlichen Täter fremdenfeindliche Äußerungen von sich gegeben haben. Es handelt sich dabei um einen 24-Jährigen aus München und einen 21-Jährigen aus dem Landkreis München.

Das Opfer erlitt bei der Attacke mehrere Verletzungen: eine Platzwunde am Kopf, Blutergüsse und Schnittverletzungen vermutlich durch am Boden liegende, scharfe Gegenstände. Ein Messer oder dergleichen war nicht im Spiel. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 089/2910-0 oder direkt bei jeder Polizeidienststelle.