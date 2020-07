Freunde beobachteten, wie der junge Mann etwa sechs Meter in die Tiefe fiel und auf einer befestigten Insel landete. Ein Notarzt-Team versorgte ihn am Unfallort.

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag von der Wittelsbacherbrücke gestürzt und hat sich schwer verletzt. Freunde beobachteten gegen 4.45 Uhr, wie der junge Mann etwa sechs Meter in die Tiefe fiel und auf einer befestigten Insel unter der Brücke landete.

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stieg zunächst ein Notarzt-Team zu dem Verletzten ab und versorgte ihn am Unfallort. Derweil rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter an. Nachdem der Mann Schmerzmittel bekommen hatte, wurde er in einer Schleifkorbtrage nach oben gehoben. Ein Rettungswagen brachte ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik.