Ein viele Jahrzehnte verschwundener Schatz der Wittelsbacher ist in München versteigert worden. Das meiste Geld brachten vier Porträts des Hofmalers Joseph Stieler. Die Besitzer des Stieler-Hauses am Tegernsee hätten für 350 000 Euro den Zuschlag erhalten, teilte das Auktionshaus Neumeister mit. Die Gemälde zeigten unter anderem König Maximilian I. Joseph von Bayern (1756-1825) und seine Frau Karoline Friederike (1776-1841). Auch Porzellan und Silber kamen unter den Hammer. Die Kunstgegenstände stammen laut Neumeister aus dem Schloss Nádasdy in der westungarischen Stadt Sárvár. König Ludwig III. habe sich gerne dorthin zurückgezogen, um auf die Jagd zu gehen. Am 18. Oktober 1921 starb er dort. Als 1945 die russische Armee anrückte, sei die Familie geflohen und habe viele Kunst- und Silbersachen in dem Schloss zurückgelassen. Erst 2004 habe sie mit dem ungarischen Staat Restitutionsverhandlungen aufgenommen.