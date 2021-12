"Was gibt es Besseres als den klassischen ordinären Kartoffelknödel mit einer gscheiten Soße? Das ist mein Lieblingsknödel", sagt Florian Oberndorfer.

Florian Oberndorfer vom Wirtshaus in der Au hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, einer vermeintlich simplen Beilage den großen Auftritt zu verschaffen - nun auch noch mit einem opulenten Kochbuch.

Von Franz Kotteder

Als Wirt einer Münchner Traditionsgaststätte kommt man am Thema Knödel sowieso nicht vorbei. Florian Oberndorfer, 55, vom Wirtshaus in der Au aber hat es vielleicht im positiven Sinne ein wenig übertrieben. Er hat den Knödel sozusagen ins Zentrum seines Schaffens gestellt, gilt längst als Münchens Knödelkönig mit seinem Lokal, dem kleinen Wiesnzelt Münchner Knödelei auf dem Oktoberfest und seinen einschlägigen Kochkursen. Im vergangenen Februar, mitten im Lockdown, ging auch noch sein Foodtruck "Das himmlische Knödelmobil" an den Start. Nicht weiter verwunderlich, dass er nach einem mittlerweile vergriffenen Kochbuch 2011 nun ein Standardwerk zum Thema herausgebracht hat. "Knödel" heißt es natürlich und ist im Münchner ZS Verlag erschienen (224 Seiten, 24,99 Euro). Ein Gespräch über eine runde Sache.