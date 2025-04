Dass der erste Eindruck zählt, hat man im Wirtshaus in der Au verstanden. Hier wird jeder Gast mit einem verbindlichen „Servus in der Au!“ begrüßt. Die gut gelaunten Service-Burschen in Lederhosen haben diesen Satz so sehr verinnerlicht, dass er an vollen Tagen im Minutentakt durchs Gewölbe der Wirtsstube schallt.