Von Toni Ego

Münchens Simpl-Gaststätten haben sich einer Verjüngungskur unterzogen. Erst im April feierte der Alte Simpl in der Türkenstraße Wiedereröffnung. Die neue Wirtin Sina von Tongelen hat nicht nur den Wänden einen neuen, rosafarbenen Anstrich verpasst, sondern auch die Speisekarte durch vegane und alkoholfreie Alternativen modernisiert. An seinem Image als Traditionslokal will der Alte Simpl aber festhalten.